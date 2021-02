Vaccini over 80, oltre 22 mila richieste in Campania (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alle 19 di ieri sera le richieste pervenute sulla piattaforma elaborata dalla Regione per le prenotazioni erano ben 22.700. Gli over ottantenni hanno risposto positivamente e si sono subito attivati ... Leggi su avellinotoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alle 19 di ieri sera lepervenute sulla piattaforma elaborata dalla Regione per le prenotazioni erano ben 22.700. Gliottantenni hanno risposto positivamente e si sono subito attivati ...

SkyTG24 : Covid Lazio, vaccini: oggi prenotazioni per over 80. DIRETTA - RegioneLazio : 'Le prenotazioni dei vaccini anti-covid per gli over 80 in modalità online sul sito - SimoneCosimi : Ciao @SaluteLazio mi dicono che le prenotazioni per i #vaccini per gli over 80 non sono operative, contrariamente a… - rep_roma : Vaccini over 80 nel Lazio. Prenotazioni in tilt, la rivolta degli utenti: 'Siete ridicoli'. Ma la Regione insiste:… - bizcommunityit : Vaccini agli over 80, il calendario delle regioni. Nel Lazio si parte dall’8 febbraio -