Un posto al sole, anticipazioni 2 febbraio: guerra a Palazzo Palladini (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Palazzo Palladini soffierà vento di tempesta,come annunciano le anticipazioni relative alla puntata di martedì 2 febbraio. In particolare, vi saranno due fronti aperti, il primo riguarderà la battaglia che porteranno avanti Patrizio e Vittorio per aggiudicarsi l'appartamento di Alberto Palladini, e l'altro avrà come protagoniste due famiglie, i Saviani e i Poggi a causa della scelta di Niko di difendere Emil, il fratello di Thea, che Silvia ha identificato come uno degli aggressori che hanno ferito lei e Michele tempo prima. Niko, infatti, è stato coinvolto dalla madre Giulia nel caso di Emil dopo la richiesta di aiuto che le ha rivolto Thea. La donna è apparsa disperata e ha chiesto all'assistente sociale di fare qualcosa per aiutare suo fratello proclamando la sua innocenza. La Poggi, ignorando ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) Asoffierà vento di tempesta,come annunciano lerelative alla puntata di martedì 2. In particolare, vi saranno due fronti aperti, il primo riguarderà la battaglia che porteranno avanti Patrizio e Vittorio per aggiudicarsi l'appartamento di Alberto, e l'altro avrà come protagoniste due famiglie, i Saviani e i Poggi a causa della scelta di Niko di difendere Emil, il fratello di Thea, che Silvia ha identificato come uno degli aggressori che hanno ferito lei e Michele tempo prima. Niko, infatti, è stato coinvolto dalla madre Giulia nel caso di Emil dopo la richiesta di aiuto che le ha rivolto Thea. La donna è apparsa disperata e ha chiesto all'assistente sociale di fare qualcosa per aiutare suo fratello proclamando la sua innocenza. La Poggi, ignorando ...

aanagrxm : Qualcuno ha il video della formazione dell’Atalanta con la sigla di Un Posto al Sole? - viltrio : Oggi ho scoperto due cose: 1. Conan O'Brien è comparso in un episodio di 'Un posto al sole'; 2. Una delle figlie… - Wolfango83 : RT @micheledalai: Non so di vela. Non so di tattica. Non so di venti. Non so di regole. Non di scafi. So che stanotte in Nuova Zelanda ho v… - kopite1992 : RT @micheledalai: Non so di vela. Non so di tattica. Non so di venti. Non so di regole. Non di scafi. So che stanotte in Nuova Zelanda ho v… - Notiziedi_it : “Ecco perché alcuni attori sono andati via da ‘Un posto al sole’. Nina Soldano? Il suo rientro sarà eclatante” -