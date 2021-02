Totoministri, Renzi batte cassa per la Boschi (e non solo). Ecco i 5 Stelle a rischio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – Mentre i partiti della maggioranza giallofucsia stanno contrattando sul programma di governo (scritto, come chiesto da Renzi), si scatena il Totoministri, proprio alla luce delle richieste di Italia Viva (è l’ora della Boschi). Non è un mistero che per rientrare nell’alleanza di governo, i Renziani chiedano poltrone e di peso. Non è però altrettanto evidente quali ministeri il Pd e soprattutto il M5S saranno disposti a cedere in cambio di una maggioranza stabile al Senato. In tutto questo poi resta ancora da capire chi sarà premier. Il Conte ter non è affatto scontato, visto che Renzi non ha posto veti ma neanche steso tappeti rossi all’ex avvocato del popolo oggi strenuo difensore della sua poltrona. Cerchiamo dunque di fare una media rispetto ai nomi che circolano nei vari retroscena ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – Mentre i partiti della maggioranza giallofucsia stanno contrattando sul programma di governo (scritto, come chiesto da), si scatena il, proprio alla luce delle richieste di Italia Viva (è l’ora della). Non è un mistero che per rientrare nell’alleanza di governo, iani chiedano poltrone e di peso. Non è però altrettanto evidente quali ministeri il Pd e soprattutto il M5S saranno disposti a cedere in cambio di una maggioranza stabile al Senato. In tutto questo poi resta ancora da capire chi sarà premier. Il Conte ter non è affatto scontato, visto chenon ha posto veti ma neanche steso tappeti rossi all’ex avvocato del popolo oggi strenuo difensore della sua poltrona. Cerchiamo dunque di fare una media rispetto ai nomi che circolano nei vari retroscena ...

