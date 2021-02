Scontro Ibrahimovic-Lukaku | Altobelli è sicuro | “Dalla procura Figc ci saranno sorprese”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ripeto cose già dette: la lite tranon è stata una bella cosa per il pubblico da casa, mi sembra che sia cosa molto vecchia, un rancore di quando giocavano insieme in Inghilterra“. Alessandroparla così del duroverbale tra Zlatane Romeluandato in scena nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. La vicenda è destinata a far discutere ancora dopo che quest’oggi lafederale ha annunciato l’apertura di un’inchiesta convocando anche l’arbitro Valeri. “Non è ancora finita – ha precisatoai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento -. E’ vero che sono stati squalificati ma solo per una questione di cartellini, però c’è ancora lache deve ...