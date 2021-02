Scambio di prestiti tra Benevento e Pescara: ufficiali quattro operazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento sfoltisce l’organico della prima squadra e immette forze nuove nel proprio settore giovanile. Va infatti in porto, con tanto di ufficializzazioni da parte delle Leghe di A e B, un doppio Scambio con il Pescara. In giallorosso arrivano due giovani: i centrocampisti Riccardo Rossi (classe 2004) e Amadou Diambo (classe 2001). Allo stesso tempo si trasferiscono in Abruzzo il difensore Massimo Volta, fermo per infortunio e fuori lista nella prima parte di stagione, e il centrocampista Abdallah Basit, mai impiegato da Filippo Inzaghi. Prosegue, dunque, la sinergia con il Pescara dopo il rientro alla base di Luca Antei e la presenza nella rosa di Roberto Breda di Dejan Vokic. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilsfoltisce l’organico della prima squadra e immette forze nuove nel proprio settore giovanile. Va infatti in porto, con tanto dizzazioni da parte delle Leghe di A e B, un doppiocon il. In giallorosso arrivano due giovani: i centrocampisti Riccardo Rossi (classe 2004) e Amadou Diambo (classe 2001). Allo stesso tempo si trasferiscono in Abruzzo il difensore Massimo Volta, fermo per infortunio e fuori lista nella prima parte di stagione, e il centrocampista Abdallah Basit, mai impiegato da Filippo Inzaghi. Prosegue, dunque, la sinergia con ildopo il rientro alla base di Luca Antei e la presenza nella rosa di Roberto Breda di Dejan Vokic. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

angelomangiante : Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez. Manca l'accordo economico. Tiago Pinto sta… - psb_original : Calciomercato Brescia - Si lavora ad uno scambio di prestiti col Cagliari #SerieB - matteozizola : Il nome per il centrocampo del #Cagliari è Van de Looi del #Brescia, regista classe 99. Si lavora allo scambio di p… - Marco6137929249 : Maurito Icardi, domattina vai in società e convincili allo scambio di prestiti con Dzeko.A Roma non ti derubera' ne… -