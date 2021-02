Sanità, buone notizie dal sotorasib: nell’80% dei casi controlla il carcinoma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – buone notizie dal farmo sperimentale sotorasib che ha dato subito risposte incoraggianti nei pazienti con carcinoma polmonare. L’80% di questi infatti ha visto tenere a bada la malattia con tale farmaco. Nelle analisi esplorative, sotorasib ha mostrato risposte incoraggianti anche in pazienti che presentavano co-mutazioni, inclusi i pazienti con un livello di espressione di PD-L1 negativo o basso e quelli con mutazione STK11. Queste co-mutazioni sono state associate a prognosi negative nei pazienti NSCLC trattati con immunoterapia e chemioterapia. Queste le parole di Umberto Malapelle, Supervisor del Laboratorio di Patologia Molecolare Predittiva del Dipartimento della Sanità pubblica della Federico II di Napoli: “Ad oggi non esistono opzioni ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma –dal farmo sperimentaleche ha dato subito risposte incoraggianti nei pazienti conpolmonare. L’80% di questi infatti ha visto tenere a bada la malattia con tale farmaco. Nelle analisi esplorative,ha mostrato risposte incoraggianti anche in pazienti che presentavano co-mutazioni, inclusi i pazienti con un livello di espressione di PD-L1 negativo o basso e quelli con mutazione STK11. Queste co-mutazioni sono state associate a prognosi negative nei pazienti NSCLC trattati con immunoterapia e chemioterapia. Queste le parole di Umberto Malapelle, Supervisor del Laboratorio di Patologia Molecolare Predittiva del Dipartimento dellapubblica della Federico II di Napoli: “Ad oggi non esistono opzioni ...

