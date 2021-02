Salernitana | si sblocca il mercato | asse con il Pescara | parte Giannetti e torna Jaroszynski

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Clausura e: lava in ritiro e ingaggia Sanasi Sy per la fascia sinistra 19 gennaio 2021 Gondo lae Cicerelli raddoppia: labatte ilall'Arechi 23 ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana sblocca

SalernoToday

Clausura e mercato: lava in ritiro e ingaggia Sanasi Sy per la fascia sinistra 19 gennaio 2021 Gondo lae Cicerelli raddoppia: labatte il Pescara all'Arechi 23 gennaio 2021 Nel giorno della chiusura del calciomercato, c'è uno scossone anche in casa granata. Dopo la pretattica e le ......riguarda l' Italia seguiremo da vicino una classica del Sud che torna ovvero Reggina -... gara che sial 15 della ripresa con una rete di Montiel e raddoppio nei minuti di recupero ...L'attaccante sarà ceduto agli abruzzesi e ritrova Breda che lo ha allenato a Livorno. Dal Pescara, via Genoa, ecco Jarosziynski. Lopez trasferito alla Triestina. Per l'attacco intriga La Gumina ...Ascoli Calcio: mercato invernale, ultima giornata di trattative all'Hotel Sheraton di Milano - picenotime.it - IT ...