Ryanair chiude conti in rosso. Traffico -78% nel 3° trimestre

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) –accusa pesantemente l’impatto dell’emergenza Covid e vede crollare ildel 78%, più o meno in linea con la performance del comparto del trasporto aereo. La low-cost irlandese ha registrato nel terzofiscale un calo deldel 78% per appena 8 milioni di passeggeri trasportati (erano 36 milioni nello stesso periodo del 2019), mentre i ricavi si sono ridotti dell’82% a 340 milioni di euro. Ichiudono così in perdita per 306 milioni di euro, a fronte di un utile di 88 milioni archiviato l’anno precedente. La cassa al 31 dicembre 2020 era pari a 3,5 miliardi di euro. “Il 2021nuerà a essere l’anno più impegnativo nei 35 anni di storia di”, afferma la compagnia di Michael O’Leary, prevedendo che “le ...

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair chiude

QuiFinanza

Sulla base di queste proiezioni,anticipa una stima prudenziale di perdita tra 850 e 950 milioni di euro. "Mentre guardiamo oltre la crisi del Covid - 19 e al lancio delle vaccinazioni" - si ...Sicon 48.278 passeggeri (zero a dicembre) il 2020 dell'aeroporto Fellini ( - 87,7% sul 2019) . ...dovuto partire il primo collegamento interno dell'epoca AiRiminum con Napoli tramite(' ...Ryanair accusa pesantemente l'impatto dell'emergenza Covid e vede crollare il traffico del 78%, più o meno in linea con la performance del ...La compagnia aerea ha registrato il 78% dei passeggeri in meno nel trimestre e un fatturato in calo dell’82% in linea con il resto del mercato.