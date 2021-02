Rotondi: “Quando la Dc voleva cambiare ministri lo faceva in 48 ore senza che ci offendessimo tutti” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Io vengo dalla Democrazia cristiana, e se i partiti di maggioranza avevano bisogno di cambiare qualche ministro potevano farlo in 48 ore, senza offenderci tutti, parlamentari di opposizioni e anche e soprattutto chi guarda lo spettacolo e ne paga il prezzo”. Queste le parole di Gianfranco Rotondi (Maie-Italia23) fuori da Montecitorio sull’attuale crisi politica italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Io vengo dalla Democrazia cristiana, e se i partiti di maggioranza avevano bisogno diqualche ministro potevano farlo in 48 ore,offenderci, parlamentari di opposizioni e anche e soprattutto chi guarda lo spettacolo e ne paga il prezzo”. Queste le parole di Gianfranco(Maie-Italia23) fuori da Montecitorio sull’attuale crisi politica italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

