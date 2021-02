Roma | con la macchina contro la vetrata del Carrefour | è caccia alla banda di ladri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Notte di paura in zona Aurelio dove unadi, durante la notte, ha preso d’assalto un. Tutto è iniziato alle 3 di notte quando i malviventi, a bordo di una ypsilon rossa utilizzata come ariete, si sono schiantatila vetrina del supermercato in via delle Fornaci. Una volta introdotti nelhanno preso diversi elettrodomestici e poi si sono datifuga: ma su un’altra auto. Leggi anche:, sfondano la vetrina delper rubare: èal terzo ladro SI è trattato di un vero e proprio furto con ‘spaccata’ nella quiete di via delle Fornaci. Un residente della zona, tempestivamente, ha lanciato l’rme permettendo così agli agenti del Commissariato Aurelio di ...