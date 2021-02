Ricoverato per Covid Tom Moore, il centenario eroe della raccolta fondi contro il virus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ricoverato per Covid-19 il capitano Tom Moore, centenario eroe britannico che nel mese di aprile aveva raccolto quasi 33 milioni di sterline per la lotta al virus facendo cento volte a piedi il giro del giardino della sua casa. Tutto il Regno Unito è in apprensione e fa il tifo per il veterano della Seconda guerra mondiale in India e Birmania, che nel pieno della prima ondata lanciò una sfida: una raccolta fondi a sostegno del personale sanitario dell’Nhs con l’obiettivo, inizialmente piuttosto modesto, di racimolare mille sterline tra gli utenti del web. Il capitano aveva così portato a termine una camminata di 100 giri da 25 metri nel giardino di casa sua, nel Bedfordshire, con l’aiuto del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)per-19 il capitano Tombritannico che nel mese di aprile aveva raccolto quasi 33 milioni di sterline per la lotta alfacendo cento volte a piedi il giro del giardinosua casa. Tutto il Regno Unito è in apprensione e fa il tifo per il veteranoSeconda guerra mondiale in India e Birmania, che nel pienoprima ondata lanciò una sfida: unaa sostegno del personale sanitario dell’Nhs con l’obiettivo, inizialmente piuttosto modesto, di racimolare mille sterline tra gli utenti del web. Il capitano aveva così portato a termine una camminata di 100 giri da 25 metri nel giardino di casa sua, nel Bedfordshire, con l’aiuto del ...

