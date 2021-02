Riapre il Vittoriale degli italiani Con la mostra “Tempora Vatis” sulla vita di D’Annunzio

(Di lunedì 1 febbraio 2021)al pubblico ila Gardone Riviera. La dimora museo didopo il lungo periodo di chiusura dovuto al Covid, da domani si potrà nuovamente apprezzare.ilTorna visibile, ladell’artista Andrea Chisesi, curata da Marcella Damigella. Si tratta – come ricostruisce l’Adnkronos, di un vero e proprio omaggio alla ‘inimitabile’ del Poeta. La, inaugurata a settembre 2020, è stata chiusa al pubblico fino a oggi a causa dell’emergenza coronavirus. Torna al pubblicoAllestito nelle sale di Villa Mirabella resterà ...

Da martedì 2 febbraio ildegli Italianial pubblico. Cento anni fa d'Annunzio si stabilì nella residenza gardesana Fu infatti proprio il primo febbraio del 1921 (cento anni orsono) che il poeta Gabriele d'...Nel fine settimana sarà possibile visitare in sicurezza ildegli Italiani . Poi tutto dipenderà dal nuovo Dpcm e l'ex casa-museo di D'Annunzio - oggi diretta dallo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri - potrebbe tornare a chiudere almeno fino ...Riapre domani 2 febbraio 2021 a Gardone Riviera (BS) la mostra Tempora Vatis dell’artista Andrea Chisesi, omaggio a d’Annunzio. In mostra 108 opere tra bozzetti, disegni e opere su tela in un percorso ...Il 1º febbraio 1921 Gabriele d’Annunzio si stabilisce nella villa di Henry Thöde, che nei 17 anni successivi trasformerà nella sua dimora inimitabile. A cent’anni da questo evento la Fondazione comuni ...