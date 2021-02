Puglia arancione, da oggi didattica a scelta anche per le scuole superiori In vigore la nuova classificazione, quasi tutte le regioni in zona gialla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da oggi quindici regioni e la Provincia di Trento sono area gialla. La Puglia, con Provincia di Bolzano, Umbria, Sardegna e Sicilia, è zona arancione. Sempre da oggi è in vigore la didattica in presenza al 50 per cento nelle scuole superiori di quasi tutta Italia. In Puglia viene adottato lo stesso criterio relativo ad elementari e medie inferiori: didattica a scelta. Cioè si può rimanere a casa. La scelta è stata comunicata dalle famiglie ai responsabili degli istituti. La didattica in presenza per le superiori rappresenta un impegno particolare anche in termini di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Daquindicie la Provincia di Trento sono area. La, con Provincia di Bolzano, Umbria, Sardegna e Sicilia, è. Sempre daè inlain presenza al 50 per cento nelleditutta Italia. Inviene adottato lo stesso criterio relativo ad elementari e medie inferiori:. Cioè si può rimanere a casa. Laè stata comunicata dalle famiglie ai responsabili degli istituti. Lain presenza per lerappresenta un impegno particolarein termini di ...

