Pucci contro D'Eusanio per le frasi infelici al GF Vip: "Perché la si deve perdonare pubblicamente?" (Di martedì 2 febbraio 2021) D'Eusanio ha commesso degli sciovoloni, facendo delle battute infelici e pronunciando la n-word: Pucci si scaglia contro di lei Alda D'Eusanio è appena entrata nella casa del GF Vip 5 e ha subito creato scompiglio. La giornalista infatti si è lasciata andare in frasi piuttosto discutibili durante una chiacchierata a tavola con gli altri inquilini. Alcune di queste parole sono risultate piuttosto offensive, tra cui la n-word e battute su persone con deficit. Alda rischierebbe l'espulsione dal reality e proprio nella puntata di lunedì 1 febbraio, Alfonso Signorini ha voluto rimproverarla. La conduttrice e autrice si è così scusata, poiché non era sua intenzione offendere qualcuno, dichiarando che aveva intenzione di far sorridere. A quanto pare, però, la concorrente ha commesso ...

