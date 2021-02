Mission: Impossible 7, per via dell'ossessivo Tom Cruise le riprese sarebbero un incubo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il set di Mission: Impossible 7 si sarebbe trasformato in un incubo per via dei comportamenti ossessivi di Tom Cruise e per i problemi legati ai viaggi che impediscono alla crew di rivedere i propri cari. Dopo la sfuriata di Tom Cruise contro i collaboratori noncuranti delle norme anti-contagio, il Sun torna a parlare del turbolento set di Mission: Impossible 7 che si sarebbe trasformato in "un incubo" a causa dell'ossessivo divo. Alcuni membri del cast di Mission: Impossible 7 si sarebbero ripetutamente lamentati del comportamento del divo rivelando al Sun: "Molti di noi vorrebbero limitare le perdite e sospendere le cose che stanno facendo per poi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il set di7 si sarebbe trasformato in unper via dei comportamenti ossessivi di Tome per i problemi legati ai viaggi che impediscono alla crew di rivedere i propri cari. Dopo la sfuriata di Tomcontro i collaboratori noncurantie norme anti-contagio, il Sun torna a parlare del turbolento set di7 che si sarebbe trasformato in "un" a causadivo. Alcuni membri del cast di7 siripetutamente lamentati del comportamento del divo rivelando al Sun: "Molti di noi vorrebbero limitare le perdite e sospendere le cose che stanno facendo per poi ...

