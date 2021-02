Meteo Roma | previsioni per martedì 2 febbraio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.Lazio:perTempo prevalentemente stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto sulla costa e sulle zone interne.Italia:perAl Nord: Al mattino molte nuvole anche compatte specie su coste e pianure ma con tempo asciutto, locali fenomeni solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle Alpi di confine, asciutto altrove ma con cieli ...