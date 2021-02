Melicucco in festa per i 100 anni di Nonna Vincenza

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Auguri per i tuoi 100”. Inizia così un post su facebook corredato delle foto per i festeggiamenti di. Tuttain(nel rispetto delle restrizioni covid) per una nuova centenaria. “Ringrazio il Sindaco Salvatore Valerioti, l’assessore Daniele Auddino e tutta l amministrazione Comunale per la torta e tutta la disponibilità, il parroco Don Pasquale Galata’, la concert band dìi maestri Alessio Giordano e Michele Napoli, per le riprese Michele Cavallaro PIANA TV, il fotografo Enzo Melissari, Mariella Melissari per la bellissima composizione di fiori allestita sul tavolo della torta’, l’associazione Proggetto Donna per la targa ricordo Francesca Lobaudo, Maria Filomena, Franca Ierano’, e un grazie speciale a tutti i ...