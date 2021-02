L' inviato delle ' Iene' è stato condannato per un' intervista nel cortile di un palazzo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - ?Il Tribunale di Milano hal'del programma televisivo ‘Le' Luigi Pelazza a 2 mesi di carcere, convertiti su richiesta dell'imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa, per il reato di violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini, costituita parte civile e difesa dall'avvocato Davide Steccanella. Assolto invece ‘per non aver commesso il fatto' l'altro imputato, il cameraman Osvaldo Camillo Verdi, perché dal processo non è emersa la certezza che fosse presente quel giorno. Il pm Francesco Cajani aveva chiesto 9 mesi di carcere. Per il legale di Soncini, "èil 'metodo'" “E' una sentenza importante – afferma Steccanella –perché ha stabilito che non sempre il ‘metodo' è scusato dal pure ...

