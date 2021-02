Le migliori serie tv da vedere a febbraio

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Quando in America è andata in onda la prima volta, Soulmates ha lasciato dietro di sé una spessa scia di frustrazione. La critica, o parte di questa, ha rimproverato alla serie tv di non aver saputo sfruttare al meglio le proprie premesse, di non aver osato abbastanza. Di aver buttato lì una domanda, che, a nostro giudizio, non meriterebbe, invece, alcuna risposta diversa da quella che le è stata data: un insieme di emozioni e reazioni talmente soggettivo da non poter assumere una forma univoca. Nemmeno in televisione.