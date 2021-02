Lazio, pranzi relax per Inzaghi e Immobile (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA - La Lazio si riposa, concesso un giorno di riposo dopo le fatiche di Bergamo e quelle delle ultime settimane . E il lunedì è anche l'inizio della nuova 'zona gialla' con ristoranti aperti per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA - Lasi riposa, concesso un giorno di riposo dopo le fatiche di Bergamo e quelle delle ultime settimane . E il lunedì è anche l'inizio della nuova 'zona gialla' con ristoranti aperti per ...

sportli26181512 : #Lazio, pranzi relax per Inzaghi e Immobile: Il tecnico e il bomber biancoceleste hanno staccato la spina accompagn… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @SkyTG24 @nzingaretti @ilmessaggeroit @dpcgov @robersperanza @tgrrailazio @repubblica Bene lo slittamento per il #Lazio i… - PaoloBersani : @SkyTG24 @nzingaretti @ilmessaggeroit @dpcgov @robersperanza @tgrrailazio @repubblica Bene lo slittamento per il… -