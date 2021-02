La Juve, se non arriva un attaccante, può andare di nuovo su Milik a giugno (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Juventus ha bisogno di un quarto attaccante, da inserire nel reparto che già conta Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. L’obiettivo del momento è Riccardo Scamacca, ma qualora non arrivasse ora un centravanti, i bianconeri potrebbero tornare su Milik, passato dal Napoli al Marsiglia, per giugno. La notizia è riportata da Tuttosport, che spiega come il polacco sia storicamente molto apprezzato a Torino. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lantus ha bisogno di un quarto, da inserire nel reparto che già conta Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. L’obiettivo del momento è Riccardo Scamacca, ma qualora nonsse ora un centravanti, i bianconeri potrebbero tornare su, passato dal Napoli al Marsiglia, per. La notizia è riportata da Tuttosport, che spiega come il polacco sia storicamente molto apprezzato a Torino. L'articolo ilNapolista.

pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - ZZiliani : L’avevo già scritto dopo due mancate espulsioni di #Bentancur, ma oggi con #Arthur c’è stata l’ufficialità: quando… - ZZiliani : Avvitati in una crisi cupa, Real e Barcellona ci hanno messo del loro; ma certo grazie a #Suarez l’Atletico ha vint… - SangueRossoNer3 : @gobbofino @cmdotcom @juventusfc A me della Juve non importa molto però le prove sono nei comunicati ufficiali -