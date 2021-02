LA CRISI DI GOVERNO VISTA DALL'ESTERO/ Recovery e Conte agitano Germania e Usa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Troverebbe terreno fertile in una Germania il cui maggiore quotidiano - la Frankfurter Allgemeine Zeitung - ha fatto letteralmente a pezzi l'ultima stesura del Pnrr proposta dal GOVERNO italiano e in ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 1 febbraio 2021) Troverebbe terreno fertile in unail cui maggiore quotidiano - la Frankfurter Allgemeine Zeitung - ha fatto letteralmente a pezzi l'ultima stesura del Pnrr proposta dalitaliano e in ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - riccgori : @valerosaspina Basterebbe solo questo per mandare a f*****o Conte, Renzi e tutti gli idioti che si appassionano alla crisi di Governo - anodo59 : RT @marioerdrago: #FuoriDalMovimento chi ha preso per i fondelli gli elettori 5 stelle raccontando che si dava l'ok alla riforma del MES so… -