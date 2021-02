Italia in zona gialla, allarmisti scatenati. La Zampa chiede il “pugno duro contro gli assembramenti” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – L’Italia torna finalmente quasi tutta in zona gialla e questa cosa proprio non va giù al governo, tanto che la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa invoca il “pugno duro contro gli assembramenti”. Dopo che ieri il ministro della Salute Speranza e il coordinatore del Cts Miozzo si sono stracciati le vesti perché il coronavirus è in agguato, il pericolo non è scampato e la curva dei contagi rischia di schizzare in alto, ora arriva la condanna contro gli assembramenti. Condanna condivisa e amplificata dai giornali mainstream, più filogovernativi che mai. A leggere i titoli di oggi in effetti sembra che ieri milioni di cittadini si siano assiepati nelle piazze e nelle strade, senza neanche aspettare che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – L’torna finalmente quasi tutta ine questa cosa proprio non va giù al governo, tanto che la sottosegretaria alla Salute Sandrainvoca il “gli”. Dopo che ieri il ministro della Salute Speranza e il coordinatore del Cts Miozzo si sono stracciati le vesti perché il coronavirus è in agguato, il pericolo non è scampato e la curva dei contagi rischia di schizzare in alto, ora arriva la condannagli. Condanna condivisa e amplificata dai giornali mainstream, più filogovernativi che mai. A leggere i titoli di oggi in effetti sembra che ieri milioni di cittadini si siano assiepati nelle piazze e nelle strade, senza neanche aspettare che ...

Agenzia_Ansa : Allarme assembramenti. Folla per le vie di Roma, a poche ore dal passaggio in zona gialla - VIDEO #Covid #ANSA - NicolaPorro : ?? La #crisidigoverno è un gioco dell'oca, #Renzi mira al pieno di poltrone, i 25 anni del Foglio, la sorpresa del n… - Agenzia_Ansa : #Covid, in calo i nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono stati 11.252, 237 vittime. Intanto è 'febbre gialla' in vis… - 29luglio1971 : RT @Adnkronos: Italia quasi tutta zona gialla, allarme per assembramenti nelle città - Alexct9 : RT @francescatotolo: Ci hanno appena restituito un’ora d’aria e già fanno allarmismo mediatico. Il sottosegretario alla Salute @szampa56 in… -