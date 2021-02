Inter | Conte su Eriksen | “Ci stiamo impegnando per trovare una soluzione” Le ultime

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Antoniovenuto sul futuro all’di. L’allenatore nerazzurro, Antonio, ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, valida come semifinale d’andata. A poche ore dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, il tecnico ha parlato del caso. Non c’è futuro tattico per il danese a Milano: “è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ??? | INTERVISTA 'Affrontiamo una squadra forte, i margini di errore devono essere veramente bassissimi' Così Anto… - tuttosport : #Inter-#Juve, fuori #Lukaku e #Hakimi: la #probabileformazione di #Conte - ZZiliani : @marifcinter Sempre peggio. Ora Conte è il genio che ha avuto l'intuizione (cambio ruolo) che consente al brocco Er… - napolista : #Conte: “La qualificazione si giocherà nei 180 minuti” Il tecnico dell’Inter non sottovaluta la #Juve: “Arriverà c… - MarisciaFox : RT @Inter: ??? | INTERVISTA 'Affrontiamo una squadra forte, i margini di errore devono essere veramente bassissimi' Così Antonio Conte all… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

Lo ha detto il tecnico dell'Antonio, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. "Non ci sarà Lukaku? Non è la prima volta che manca Romelu, ci sarà Alexis ...- Juve, le parole di Pirlo, le parole diPoi, sulla squalifica di Lukaku : " Non è la prima volta che giochiamo senza Romelu. Ci sarà Sanchez assieme a Lautaro ". Il belga, ...MILANO, 01 FEB - "Eriksen è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto quindi stiamo cercando di lavorare molto con lui e di trovare non un'unica soluzione ma più soluzioni per dare la possibilità ...Senza Lukaku e Hakimi squalificati, l’Inter è pronta a sfidare nuovamente la Juventus. Stavolta per l’andata della semifinale di Coppa Italia. In campo ci saranno Darmian ...