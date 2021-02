Il Codacons denuncia la Rai dopo la mancata squalifica di Fedez e Michielin da Sanremo 2021

(Di lunedì 1 febbraio 2021)la decisione presa dagli studi di viale Mazzini di nonre Chiamami Per Nome die Francescadalla kermesse sanremese, illa Rai e deposita l’esposto presso la Procura della Repubblica di Roma. Illa Rai Pur se, a questo giro, le vie sono indirette, la lotta tra ile il rapper e imprenditore Federico Lucia non ha fine. Il casoè esplosoche il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato sui social un frammento delle prove per il brano in gara. Per questo il brano è stato a rischioin quanto secondo il regolamento del Festival tutti i brani devono restare inediti ...

Ultime Notizie dalla rete : Codacons denuncia

Nelle ultime ore ilha fatto sapere che avrebbe sportocontro il conduttore qualora avesse deciso di non proseguire l'idea di condurre lo show in totale sicurezza , e infine sulla ...... l'Umbria, tra le poche che sono rimaste ancora in 'zona arancione',: 'Noi adesso siamo ... Fedez non sarà squalificato: esposto1 Febbraio 2021 Ile l'Associazione Utenti dei ...Il Codacons non si placa sul caso Fedez e la mancata squalifica da Sanremo 2021, e deposita una denuncia contro la RAI. Il Codacons non ci sta e a poche ore dalla mancata squalifica di Fedez da Sanrem ...Il rapper, atteso in gara all'Ariston con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome”, aveva postato un video su Instagram con un frammento del brano ...