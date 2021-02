I renziani vogliono un “documento scritto” alla fine dei lavori. Gli altri partiti temono la trappola: prima accordo su Conte premier (Di lunedì 1 febbraio 2021) Pd e M5s lo hanno chiamato “cronoprogramma“, Italia viva ha chiesto un documento scritto. Ed è proprio su quel testo che ora gli esponenti dei partiti che siedono al tavolo sul piano di legislatura, si stanno scontrando. Il presidente della Camera Roberto Fico ha aperto i lavori della mattina annunciando che entro la fine della giornata le forze politiche dovranno far sapere se esiste un’intesa di massima o se ci sono nodi insormontabili. Questo non comporta quindi per forza la scrittura di un documento chiuso già nelle prossime ore, anche perché fondamentale sarà poi capire se sarà Giuseppe Conte a dover guidare il nuovo esecutivo. Italia viva non la vede allo stesso modo e chiede che si scriva un testo prima ancora di aprire il tavolo che dovrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Pd e M5s lo hanno chiamato “cronoprogramma“, Italia viva ha chiesto un. Ed è proprio su quel testo che ora gli esponenti deiche siedono al tavolo sul piano di legislatura, si stanno scontrando. Il presidente della Camera Roberto Fico ha aperto idella mattina annunciando che entro ladella giornata le forze politiche dovranno far sapere se esiste un’intesa di massima o se ci sono nodi insormontabili. Questo non comporta quindi per forza la scrittura di unchiuso già nelle prossime ore, anche perché fondamentale sarà poi capire se sarà Giuseppea dover guidare il nuovo esecutivo. Italia viva non la vede allo stesso modo e chiede che si scriva un testoancora di aprire il tavolo che dovrà ...

