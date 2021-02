orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: punteggio per le certificazioni informatiche - purple_lady18 : Da oggi dovrebbe essere attivo il bando per le nuove graduatorie ATA. Che gli hunger games abbiano inizio. - flcmantova : Graduatorie personale ATA - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA, chi non potrà presentare domanda. Escluso chi nel 2017 ha prodotto titoli falsi o viz… - InfogioGe : RT @Ticonsiglio: Valutazione servizio civile graduatorie ATA terza fascia | -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

Orizzonte Scuola

Vediamo quindi di seguito quali sono i requisiti per i singoli profili che permettono l'inserimento all'interno dellepersonaleper l'anno 2021 . AREA A Profilo: Collaboratori ...Chi è escluso dalla partecipazione alleterza fascia In prossimità della riapertura delledi circolo e di istituto di III fascia del personaleè opportuno ricordare ...Lorenzo Fioramonti è stato indicato come uno dei possibili nomi per l'eventuale post Azzolina al Ministero dell'Istruzione.Graduatorie terza fascia ATA: nelle prossime settimane il decreto e le modalità per la presentazione della domanda tramite Istanze on line. Non c'è ancora una data certa, la documentazione è stata pre ...