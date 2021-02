Governo, Salvini “Se hanno numeri lavoriamo, altrimenti al voto” (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Domani non se ne esce, perchè si stanno scannando sui ministri. Faccio un appello al presidente Mattarella: non permetta che passino altre ore, altri giorni, sono giorni persi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Quarta Repubblica” su Rete 4.“Se hanno i numeri domani vengano in Parlamento e lavoriamo, se non hanno i numeri basta, andiamo a votare ed entro Pasqua abbiamo un nuovo Parlamento”, ha aggiunto. Per Salvini “sono seduti intorno a un tavolo a trattare gli stessi che hanno bloccato il Paese per un mese, le emergenze ci sono, ma non si sta facendo attività parlamentare perchè c'è Fico che incontra Boschi e c'è Renzi che litiga con Conte. Tra Conte e Draghi io sceglierei gli italiani. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Domani non se ne esce, perchè si stanno scannando sui ministri. Faccio un appello al presidente Mattarella: non permetta che passino altre ore, altri giorni, sono giorni persi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di “Quarta Repubblica” su Rete 4.“Sedomani vengano in Parlamento e, se nonbasta, andiamo a votare ed entro Pasqua abbiamo un nuovo Parlamento”, ha aggiunto. Per“sono seduti intorno a un tavolo a trattare gli stessi chebloccato il Paese per un mese, le emergenze ci sono, ma non si sta facendo attività parlamentare perchè c'è Fico che incontra Boschi e c'è Renzi che litiga con Conte. Tra Conte e Draghi io sceglierei gli italiani. ...

