Frecciata agli alleati, Berlusconi si tiene le mani libere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Silvio Berlusconi continua a credere in un governo di "alto profilo", con tutte le forze migliori del Paese, "mettendo da parte conflitti e interessi di parte". Di più. Perché il leader di Forza Italia, questa volta, oltre a ricordare che il centrodestra è una coalizione di forze politiche basata "sul rispetto reciproco, sulla lealtà e sulla consapevolezza delle diversità", puntella che "nessuno deve autorizzare nessuno, si ragiona insieme passo dopo passo". Come dire che un'eventuale fuga in avanti degli azzurri non dovrà ricevere nessun lascia passare dagli alleati. E per rimarcare il concetto, Berlusconi, fa un salto nel passato, parlando della formazione del primo governo Conte, meno di due anni fa, quello sostenuto da Lega e M5s. L'ex premier, in merito, spiega di non aver dato nessun via libera per creare ...

