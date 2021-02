Disabile multato, Salvini: “Pd cinico, gliela pagheremo noi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Polemiche e caos tra Matteo Salvini, leader della Lega, ed il Partito Democratico. Protagonista un Disabile multato: ecco cos’è accaduto. Salvini (instagram)La crisi incombente del Governo Centrale non frena i politici dai temi di estrema attualità come le normative imposte per evitare il contagio da Coronavirus. Emblematico il caso di un Bar nelle Marche e di una sanzione elevata dalle forze dell’ordine Leggi qui —> Flop banchi a rotelle: sono dannosi per la schiena Leggi qui —> Lotteria scontrini da oggi: ecco di cosa si tratta Su tale episodio si è espresso anche il leader della Lega, Matteo Salvini, scatenando le polemiche e le reazioni di diverse personalità di spicco, tra cui anche Iacopo Melio. Il caso del Disabile ... Leggi su kronic (Di lunedì 1 febbraio 2021) Polemiche e caos tra Matteo, leader della Lega, ed il Partito Democratico. Protagonista un: ecco cos’è accaduto.(instagram)La crisi incombente del Governo Centrale non frena i politici dai temi di estrema attualità come le normative imposte per evitare il contagio da Coronavirus. Emblematico il caso di un Bar nelle Marche e di una sanzione elevata dalle forze dell’ordine Leggi qui —> Flop banchi a rotelle: sono dannosi per la schiena Leggi qui —> Lotteria scontrini da oggi: ecco di cosa si tratta Su tale episodio si è espresso anche il leader della Lega, Matteo, scatenando le polemiche e le reazioni di diverse personalità di spicco, tra cui anche Iacopo Melio. Il caso del...

