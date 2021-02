De Ligt | l' uomo ' nuovo' della difesa Pirlo conta su di lui | con l' Inter gioca dal 1' ?

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Compirà 22 anni in agosto, ma è già un giovane veterano, in casa juventina, dopo le 39 presenze accumulate nella stagione passata, con anche 4 reti all'attivo. Quest'anno è al momento a quota 14 ...

E da qui riparte ora Matthijs De, che contro la Spal ha giocato i suoi primi 90' del 2021: Pirlo sembra ora intenzionato a riproporlo dal 1' nella semifinale di andata contro l'Inter. Travaglio ......per contrapporre alla temibile catena destra bianconera le sue qualità in fase di marcatura ad. al fianco di Chiellini si trova sempre a suo agio Chiellini 7 : vince il ballottaggio con De, ...Nel giorno del compleanno (43 e auguri) dell'immenso Gigi Buffon (serata da disoccupato ) la Juventus dei giovanissimi accede (rotondo 4-0 con la Spal) alle semifinali di Coppa ...Accadde a Grenoble nel 1968: "Ero andato in Svezia a spiare come vivevano, come si allenavano, come mangiavano gli svedesi. E siccome mi ero reso conto ...