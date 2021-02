Covid: torna la zona gialla, le nuove regole. In classe 8 milioni di studenti. Crisi di governo: Fico apre il tavolo sul programma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cambiano da oggi 1 febbraio i colori dell’Italia del Covid. In zona arancione restano Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia di Bolzano. Ma tutte le altre regioni, 16, si colorano di giallo. Resta invariato il divieto di spostamento tra le regioni contenuto nell’ultimo Dpcm. Varrà fino al 15 febbraio. Nello stesso tempo ritornano sui banchi di scuola 8 milioni di studenti. E comincia il tavolo di programma convocato dal presidente “esploratore”, Roberto Fico, per facilitare la ricomposizione della Crisi di governo tra le forze dell’attuale maggioranza. zona gialla: bar, ristoranti e musei Nelle regioni gialle sarà consentito muoversi liberamente tra i comuni. Resta però ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cambiano da oggi 1 febbraio i colori dell’Italia del. Inarancione restano Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia di Bolzano. Ma tutte le altre regioni, 16, si colorano di giallo. Resta invariato il divieto di spostamento tra le regioni contenuto nell’ultimo Dpcm. Varrà fino al 15 febbraio. Nello stesso tempo rino sui banchi di scuola 8di. E comincia ildiconvocato dal presidente “esploratore”, Roberto, per facilitare la ricomposizione delladitra le forze dell’attuale maggioranza.: bar, ristoranti e musei Nelle regioni gialle sarà consentito muoversi liberamente tra i comuni. Resta però ...

