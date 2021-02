Covid, Iss: “Letalità in Italia è del 2,4% in seconda fase epidemica” (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – La letalità del Covid-19 in Italia nella seconda fase dell’epidemia è del 2,4%, più bassa rispetto a quella della prima fase durante la quale però l’accessibilità rallentata ai test diagnostici e la diversa distribuzione geografica dei casi potrebbero aver fornito un dato distorto. Il calcolo e’ contenuto in un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanita’ appena pubblicato, dove sono presentate anche le stime a livello regionale e in riferimento alle diverse fasi dell’epidemia, da cui emerge che le differenze tra regioni appaiono meno evidenti alla luce delle differenze della struttura demografica e della diffusione dell’epidemia nel tempo. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – La letalità del Covid-19 in Italia nella seconda fase dell’epidemia è del 2,4%, più bassa rispetto a quella della prima fase durante la quale però l’accessibilità rallentata ai test diagnostici e la diversa distribuzione geografica dei casi potrebbero aver fornito un dato distorto. Il calcolo e’ contenuto in un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanita’ appena pubblicato, dove sono presentate anche le stime a livello regionale e in riferimento alle diverse fasi dell’epidemia, da cui emerge che le differenze tra regioni appaiono meno evidenti alla luce delle differenze della struttura demografica e della diffusione dell’epidemia nel tempo.

NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - eziomauro : Covid, report Iss: 50mila morti in seconda ondata, 1 su 5 in Lombardia - Agenzia_Ansa : #Iss: 'Da maggio segnalati alla #Lombardia 54 errori. In 36 settimane nessuna anomalia di tale entità da altre regi… - folucar : RT @CristinaDaRold: (mio)È uscito un rapporto ISS sui morti per #COVID19. ??Attenzione: abbiamo i dati su residenza, età e sesso di 85.418… - teresacapitanio : RT @NicolaPorro: Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebbero liber… -