Coronavirus, stretta in Umbria per evitare la zona rossa: scuole in dad a Perugia, allertati 31 comuni. Stop alle visite in ospedale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che la situazione epidemiologica in Umbria non fosse affatto buona era emerso già tre giorni fa, quando l’Istituto superiore di sanità ha rilasciato il suo monitoraggio settimanale avvertendo che soltanto la Regione del centro Italia è “a rischio alto“. Non a caso è rimasta in zona arancione a differenza di quasi tutta Italia, diventata gialla a partire da oggi. Ora i vertici della Regione hanno deciso di correre ai ripari: durante una riunione dell’Anci, il Servizio igiene e sanità pubblica territoriale ha dato indicazioni “cogenti” a 31 comuni umbri, quasi tutti in provincia di Perugia, di adottare misure per limitare i contagi Covid. A partire dallo Stop alle lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado. Il primo a muoversi è stato proprio il sindaco del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che la situazione epidemiologica innon fosse affatto buona era emerso già tre giorni fa, quando l’Istituto superiore di sanità ha rilasciato il suo monitoraggio settimanale avvertendo che soltanto la Regione del centro Italia è “a rischio alto“. Non a caso è rimasta inarancione a differenza di quasi tutta Italia, diventata gialla a partire da oggi. Ora i vertici della Regione hanno deciso di correre ai ripari: durante una riunione dell’Anci, il Servizio igiene e sanità pubblica territoriale ha dato indicazioni “cogenti” a 31umbri, quasi tutti in provincia di, di adottare misure per limitare i contagi Covid. A partire dallolezioni in presenza delledi ogni ordine e grado. Il primo a muoversi è stato proprio il sindaco del ...

Notiziedi_it : Coronavirus, stretta umbra sulla scuola: in 30 comuni didattica in presenza sospesa fino al 14 febbraio - IrlandaOggi : Da oggi il governo irlandese ha introdotto una nuova stretta sulle #vacanze all'estero. Per contenere la diffusione… - LaTorre1905 : Coronavirus, stretta su #Movida #Napoli: multati 44 ragazzi per ulteriori info clicca qui - tuttoggi : Monitorati con particolare attenzione i contagi da Coronavirus al Trasimeno, dove alcuni Comuni preparano la strett… - PonytaEle : RT @Ticinonline: Si pensa a un lockdown meno pesante sui giovani #lockdown #francia #macron #stretta #varianti #giovani #covid19 #co… -