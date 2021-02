Conte ter | ipotesi e totoministri sul possibile nuovo governo dopo la crisi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladipotrebbe andare verso una soluzione e il, almeno a livello mediatico, è già partito. Sono, però, ore decisive rispetto alla possibilità che all'orizzonte si materializzi unter. Uno scenario in cui sarebbe fondamentale il sostegno di Italia Viva e di Matteo Renzi. La ricomposizione tra le parti, come è noto, passa per l'individuazione di una convergenza sulle strategie e sulle idee. Un orizzonte destinato a materializzarsi con il tracciamento di linee programmatiche comuni e condivise, ma anche probabilmente per un rimpasto della squadra di ministri. Nessuno, a giudicare dalle dichiarazioni, punta alle poltrone, ma è pur vero che una linea di demarcazione tra il futuro ed il passato dipende strettamente anche dal cambio da unavvicendamento su alcune ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte ter

stato convocato per questa mattina il tavolo di confronto tra le forze giallorosse per tentare di trovare una sintesi su quello che sarà il cronoprogramma per portare la legislatura al termine ...Pd, Zanda lancia la bomba: 'Se Renzi boccia il? Nuova maggioranza' La crisi di governo non sembra vicina ad una soluzione. Roberto Fico sta cercando la mediazione tra le forze dell'ultima maggioranza , ma la strada è in salita. Il...ROMA - Giornata all'insegna del programma per il presidente della Camera Roberto Fico, chiamato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a capire se ci sono le condizioni per un Conte ter. Ne ...Luigi Zanda parla della crisi di Governo. L'ex tesoriere ed ex capogruppo dem sottolinea, in un'intervista a Repubblica che: "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un Conte-ter e non fanno ipotesi ...