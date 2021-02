Coachella 2021 | annullato per il secondo anno consecutivo causa Covid

(Di lunedì 1 febbraio 2021) IlValley Music and Arts Festival, noto semplicemente come, è un festival musicale che si svolge annualmente nell’arco di due o tre giorni intorno alla fine di aprile negli Stati Uniti, sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California. Quest’, esattamente come accaduto nel 2020, la manifestazione artistica che raccoglie decine di migliaia di spettatori da tutto il mondo è stata annullata. Dopo il Festival di Cannes, che però è stato solo rimandato a luglio adel, è ora ila pagare le spese di una pandemia che non accenna a mollare la presa. A rivelarlo è il magazine Chi dove si legge il seguente comunicato:: ...

L edizionedelValley Music and Arts Festival non avr luogo. La kermesse, in programma per aprile, stata cancellata per il secondo anno di fila a causa della pandemia. Travis Scott, Frank Ocean e ...... dal Festival di Berlino ai Grammy Awards fino al Carnevale di Rio e alFestival. Perciò ... 'L'organizzazione e la Direzione Artistica di Sanremo, pur esprimendo serio biasimo per l'...L’edizione 2021 del Coachella Valley Music and Arts Festival non avrà luogo. La kermesse, in programma per aprile, è stata cancellata per il secondo anno di fila a causa della pandemia. Travis Scott, ...Il Festival Coachella è un evento musicale artistico importanti in California, Colorado, per il secondo anno c'è il rinvio.