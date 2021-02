Calcio: Coppa Italia, Calvarese arbitra Inter-Juventus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Gianpaolo Calvarese è l’arbitro designato per Inter-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia in programma domani alle 20,45 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Michael Fabbri dirigerà invece l’altra semifinale tra Napoli e Atalanta in programma mercoledì 3 febbraio alle 20.45 allo stadio ‘Maradona’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Gianpaoloè l’arbitro designato per, semifinale d’andata diin programma domani alle 20,45 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Michael Fabbri dirigerà invece l’altra semifinale tra Napoli e Atalanta in programma mercoledì 3 febbraio alle 20.45 allo stadio ‘Maradona’. L'articoloWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coppa Pronostici calcio oggi: i consigli del 2 febbraio 2021

... al recupero di Serie B e alla 22° giornata di Premier League Martedì 2 febbraio si gioca la prima delle semifinali di andata di Coppa Italia, che vede coinvolte Inter e Juventus, Pisa - Frosinone ...

La Procura Federale apre un'inchiesta sulla rissa tra Lukaku e Ibrahimovic in Coppa Italia

...un'inchiesta sulla rissa scoppiata tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il derby di Coppa ...ha alimentato il dibattito su quella gazzarra che non ha rappresentato un bello spot per il calcio ...

Calcio: Coppa Italia, Calvarese arbitra Inter-Juventus

Andrea D'Amico, intermediario di Victor Osimhen, ha parlato della situazione del Napoli e di Gattuso ai microfoni de "Il Sogno Nel Cuore", trasmissione di ...

Lapo Motti lascia il calcio. I ringraziamenti dell'U.S. Poggibonsi

U.S. Poggibonsi S.R.L. rende noto che il portiere Lapo Motti ha deciso di dare l’addio al mondo del calcio a causa di sopravvenuti motivi di natura lavorativa, interrompendo così anzitempo la sua avve ...

