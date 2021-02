Borse europee in rialzo, Piazza Affari cresce meno delle altre (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continuano la mattinata in positivo Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Dopo un momento di incertezza, in corrispondenza dell’uscita dell‘indice PMIdi dicembre, che in Eurozona è sceso da 55,2 a 54,8 punti, i listini hanno proseguito la crescita. L’Euro / Dollaro USA è in lieve calo a quota 1,208. Lieve aumento per l’oro, che sale a 1.859 dollari l’oncia. In aumento il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,57%. Lo Spread è stabile a quota +113 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto alla seduta precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,58%. Tra gli indici di Eurolandia, buona performance di Francoforte, che aumenta dell’1,18%, meno bene Londra, che registra un rialzo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continuano la mattinata in positivoe leprincipali. Dopo un momento di incertezza, in corrispondenza dell’uscita dell‘indice PMIdi dicembre, che in Eurozona è sceso da 55,2 a 54,8 punti, i listini hanno proseguito la crescita. L’Euro / Dollaro USA è in lieve calo a quota 1,208. Lieve aumento per l’oro, che sale a 1.859 dollari l’oncia. In aumento il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra undello 0,57%. Lo Spread è stabile a quota +113 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto alla seduta precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,58%. Tra gli indici di Eurolandia, buona performance di Francoforte, che aumenta dell’1,18%,bene Londra, che registra un...

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano rialzi nell'odine del punto percentuale nella prima seduta della settimana. Alle 11.40 il FTSEMib era in progresso dello 0,74% a 21.733 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di ...

Cribari (BlueStar): valori di borsa poco sostenibili anche facendo finta di essere già nel 2022

I mercati stanno guardando un altro film rispetto alla realtà e c'è il rischio di una crisi di fiducia sul debito. Multipli alti con aspettative di utili già aggressive: +25/40% necessitano di ulterio ...

