Bologna, Rugani è ad un passo: manca l'accordo economico tra Juventus e Rennes (Di lunedì 1 febbraio 2021) Daniele Rugani è ad un passo dal Bologna ma la corsa contro il tempo si fa sempre più complicata. Sono ore concitate nella trattativa che vede protagoniste soprattutto Juventus e Rennes. C'è l'ok da parte della squadra francese per liberare il difensore di proprietà Juve dal prestito e per dirottarlo nuovamente sul campionato italiano. Ciò che manca, però, è l'accordo economico tra i due club con il Rennes che chiede una cifra superiore a quella proposta dalla Juventus per rescindere il prestito. A poco meno di 5 ore dal gong l'affare potrebbe chiudersi anche negli ultimi minuti.

forumJuventus : [Sky Sport] Juve, Rugani verso il prestito al Bologna ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO BOLOGNA, TENTATIVO PER M'BAYE NIANG Il club tratta con il Rennes anche Rugani… - LucaFioretti13 : ?? Fase di stallo nella trattativa che dovrebbe portare Daniele #Rugani al #Bologna: il #Rennes ha già dato l’ok per… - TUTTOJUVE_COM : TMW - Rugani al Bologna, fase di stallo: serve l'accordo tra Juventus e Rennes - SEMPREFMILAN : RT @marcoconterio: ??Sorgono problematiche sull'affare tra Daniele #Rugani e il #Bologna: parti in corso per risolvere, c'è l'ok del #Rennes… -