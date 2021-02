BMI o Indice di Massa Corporea: come calcolarlo e perché è importante (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quando parliamo di peso ideale o di dieta, è comune il riferimento ad un parametro indicativo del nostro stato di forma. Questo indicatore è il BMI, o Indice di Massa Corporea (dall’inglese, Body Mass Index). Si tratta di un Indice di tipo biometrico (ricavato cioè da caratteristiche fisiche o comportamentali uniche e identificative di una persona) utilizzato come base dagli specialisti per avere un’indicazione approssimativa del peso ideale di un individuo e costruire così una strategia efficace per migliorare lo stato di salute personale. Cos’è e come si calcola L’Indice di Massa Corporea è un indicatore che esprime il rapporto tra il peso (kg) e il quadrato dell’altezza (m2). Ovviamente si tratta di un Indice che va ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quando parliamo di peso ideale o di dieta, è comune il riferimento ad un parametro indicativo del nostro stato di forma. Questo indicatore è il BMI, odi(dall’inglese, Body Mass Index). Si tratta di undi tipo biometrico (ricavato cioè da caratteristiche fisiche o comportamentali uniche e identificative di una persona) utilizzatobase dagli specialisti per avere un’indicazione approssimativa del peso ideale di un individuo e costruire così una strategia efficace per migliorare lo stato di salute personale. Cos’è esi calcola L’diè un indicatore che esprime il rapporto tra il peso (kg) e il quadrato dell’altezza (m2). Ovviamente si tratta di unche va ...

