Bernie Sanders diventa una mod ed è ovunque | anche in Resident Evil 7 e Skyrim!

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo la cerimonia per il nuovo pe USA, Joe Biden, sono nati tantissimi meme. Ma forse il più popolare è quello di, un senatore degli Stati Uniti, che si è presentato all'inaugurazione in abiti abbastanza casual, mascherina e guanti. Ebbene, ora il senatore ha letteralmente invaso i videogiochi! Il creatore di contenuti ToastedShoes ha scaricato un sacco di queste mod e le ha messe insieme in un nuovo video che potete vedere più in basso. Il modello 3D diè stato creato da Joe Mashups e trasformato in mod specifiche da numerosi modder. Il video mostracome un sith in Star Wars Battlefront 2 o in Fallout 4. Possiamo vedere il senatorein7, Skyrim, Dark Souls e DMay Cry 5. ...

Quando alla cerimonia per l'insediamento del presidente Biden il senatore Bernie Sanders è stato visto con un paio di muffole dai grandi motivi indosso (per caso vi siete imbattuti in qualche suo ...L'insegnante del Vermont che nel tempo libero crea muffole all'uncinetto e che ne aveva regalato un paio di calda lana al senatore, ha trovato un produttore che potrà sopperire all'...