Aung San Suu Kyi: chi è la discussa leader che guida il Myanmar (Di lunedì 1 febbraio 2021) Uno sguardo veloce a Google e alle notizie degli ultimi tempi ed ecco che, prepotentemente, balza agli occhi il nome di Aung San Suu Kyi, la leader birmana arrestata a seguito del colpo di stato dell'esercito. Ma chi è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace e capo di fatto del governo in Myanmar? Chi è Aung San Suu Kyi 19 giugno del 1945, Aung San Suu Kyi nasce a Rangoon, capitale della Birmania nel periodo coloniale britannico. Il suo destino, forse, era in qualche modo già scritto, basta dare uno sguardo alla biografia del generale Aung San, suo padre, capo della fazione nazionalista del Partito Comunista della Birmania. Aung fu uno dei più importanti negoziatori attivi per l'indipendenza della nazione dal Regno Unito nel 1947, anno in cui l'uomo morì per mano ...

