Argonauta argo "napoletano" è il mollusco del 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un polpo argonauta argo rinvenuto nel Golfo di Napoli è il mollusco mondiale 2021: l'incontro di questo cefalopode con gli uomini è una vera e propria rarità È l'argonauta argo il mollusco mondiale dell'anno 2021. Candidato dalla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli – Istituto nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, ha ottenuto 7.888 voti dagli… L'articolo Corriere Nazionale.

