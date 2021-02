Albiolo | si rompe la piattaforma mobile | precipitano due giardinieri

(Di lunedì 1 febbraio 2021)(Como), 1 febbraio 2021 - Due operai sono stati soccorsi nel primo pomeriggio in via Giuseppe Mazzini per essere precipitati mentre stavano potando degli alberi a causa della rottura della ...

Ultime Notizie dalla rete : Albiolo rompe

Il Giorno

(Como), 1 febbraio 2021 - Due operai sono stati soccorsi nel primo pomeriggio in via Giuseppe Mazzini per essere precipitati mentre stavano potando degli alberi a causa della rottura della ...Albiolo (Como), 1 febbraio 2021 - Due operai sono stati soccorsi nel primo pomeriggio in via Giuseppe Mazzini per essere precipitati mentre stavano potando degli alberi a causa della rottura della pia ...