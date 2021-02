Abruzzo in zona gialla, ma ospedale Covid Pescara completamente pieno (Di lunedì 1 febbraio 2021) PESCARA – “Purtroppo la realtà è che l’ospedale Covid è completamente pieno. Stamattina abbiamo 20 malati in rianimazione e negli altri settori, incluso quello convenzionato con la Clinica Spatocco dove mandiamo ii pazienti in miglioramento e’ pieno. Ancora oggi entrate e uscite si bilanciano senza nessuna riduzione degenze”. A dirlo e’ Giustino Parruti, direttore Uoc Malattie Infettive dell’ospedale di Pescara, presente all’inaugurazione dei nuovi spogliatoi e i nuovi studi medici del Covid Hospital. Parlando della situazione attuale del contagio, nel primo giorno in zona gialla dell’Abruzzo, Parruti ha aggiunto: “Ci sono tanti segni di diffusione e superdiffusione intorno a noi. Nonostante i numeri complessivi incoraggianti, abbiamo la percezione che questa presenza di varianti chieda la massima responsabilità di ognuno di noi perche’ questa recuperata maggiore liberta’ possa essere mantenuta. L’utilizzo della mascherina e’ di assoluta importanza anche, e lo dico da operatore sanitario sanitario, da parte dei vaccinati. Abbiamo la necessita’ di consolidare le evidenze che il vaccino riduca circolazione e sicuramente con il tasso attuale il suo contributo e’ ancora modesto. Tutti dobbiamo mantenere altissimo livello di guardia per evitare la trasmissione secondaria”. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) PESCARA – “Purtroppo la realtà è che l’ospedale Covid è completamente pieno. Stamattina abbiamo 20 malati in rianimazione e negli altri settori, incluso quello convenzionato con la Clinica Spatocco dove mandiamo ii pazienti in miglioramento e’ pieno. Ancora oggi entrate e uscite si bilanciano senza nessuna riduzione degenze”. A dirlo e’ Giustino Parruti, direttore Uoc Malattie Infettive dell’ospedale di Pescara, presente all’inaugurazione dei nuovi spogliatoi e i nuovi studi medici del Covid Hospital. Parlando della situazione attuale del contagio, nel primo giorno in zona gialla dell’Abruzzo, Parruti ha aggiunto: “Ci sono tanti segni di diffusione e superdiffusione intorno a noi. Nonostante i numeri complessivi incoraggianti, abbiamo la percezione che questa presenza di varianti chieda la massima responsabilità di ognuno di noi perche’ questa recuperata maggiore liberta’ possa essere mantenuta. L’utilizzo della mascherina e’ di assoluta importanza anche, e lo dico da operatore sanitario sanitario, da parte dei vaccinati. Abbiamo la necessita’ di consolidare le evidenze che il vaccino riduca circolazione e sicuramente con il tasso attuale il suo contributo e’ ancora modesto. Tutti dobbiamo mantenere altissimo livello di guardia per evitare la trasmissione secondaria”.

ABR24News : #Covid, l'#Abruzzo torna in #zonagialla ma i #contagi aumentano ed è caos nelle #scuole - aydinozturk95 : Primo giorno di febbraio con zona gialla ???? Spero non saremo più alcune zone e finirà questa situazione .. (@ Bar G… - lastep440 : RT @YourAbruzzo: Roseto degli Abruzzi è una splendida cittadina di recente costruzione, il suo atto di nascita risale al 1860. Per ingentil… - CambiamentoDel : L'appello ai cittadini rimane sempre quello di «seguire le regole e indossate le mascherine» - infoitinterno : Coronavirus, l'Abruzzo si sveglia in zona gialla: riaprono bar e ristoranti -