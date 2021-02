Abraham Garcia e le rivelazioni sul rapporto con l’ex Giulia Salemi

(Di lunedì 1 febbraio 2021)ha uno spasimante inatteso, che potrebbe giungere alla sua corte proprio mentre l’influencer italo-persiana vive le prime crisi di coppia con Pierpaolo Pretelli. Il sensualeè approdato nello studio di Live-Non è la d’Urso per raccontare i suoi reali sentimenti per lae qualche retroscena sul loro flirt, senza escludere la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per riconquistare la sua vecchia fiamma.Dal passato dispunta un modello bello e affascinante, che ha ancora un debole per lei e non lo nega. Stiamo parlando di, ex volto di MTV Super Shore che ora è una personalità piuttosto affermata in Spagna. Trae ...

Il sensualeè approdato nello studio di Live - Non è la d'Urso per raccontare i suoi reali sentimenti per la Salemi e qualche retroscena sul loro flirt , senza escludere la possibilità ...Arevalo ritorna a parlare nuovamente della sua ex Giulia Salemi, attualmente concorrente della quinta edizione del ' Grande Fratello Vip ', in questa intervista a ' Live - Non è la D'...Abraham Garcia ospite di Barbara D'Urso a Live ha parlato del rapporto con Giulia Salemi e per quanto tempo hanno vissuto la loro relazione ...A Live-Non è la d'Urso l'ex fidanzato di Giulia Salemi ha rivelato di non averla dimentica, è ancora nella sua testa e nel suo cuore, entrerà al Gf Vip?