Verdini ai domiciliari a Firenze | ha ricevuto la visita di Salvini

Denis Verdini è tornato a casa, nella villa sulle colline di Firenze, dopo la decisione del tribunale di sorveglianza di concedergli i domiciliari per motii di salute legati a un focolaio di Covid riscontrato nel carcere romano di Rebibbia. E ieri, sabato 30 gennaio, Verdini ha ricevuto la visita di Matteo Salvini, leader della Lega, e fidanzato della figlia Francesca

Avrebbe mantenuto rapporti stretti con Verdini (ora ai domiciliari) che a sua volta è in contatto con Salvini. Basta non fermarsi alle apparenze: i due Matteo stanno maturando qualche sorta di ...

Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso gli arresti domiciliari all'ex senatore Denis Verdini. Dopo 80 giorni di detenzione Verdini può così lasciare il carcere di Rebibbia. Il provvedimento d'...

