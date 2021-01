Uomini e Donne, rivoluzione in arrivo. Maria De Filippi è pronta a raccogliere la sfida. Cosa sta succedendo (Di domenica 31 gennaio 2021) Uomini e Donne si appresta a vivere una nuova fase con tante sorprese in vista. Da diverso tempo Maria De Filippi sta pensando alle modifiche da apportare al programma che, va detto, continua a funzionare visti i dati di ascolto. In arrivo c’è una versione particolare di UeD, un’edizione con protagonisti tanti vip e soprattutto che andrà in onda in prima serata. Due aspetti che rivoluzioneranno il format. E il settimanale Nuovo TV ha confermato i numerosi rumors e indiscrezioni che si sono succeduti in queste settimane. Parliamo di un numero davvero consistente di vip che starebbe bussando alla porta di Maria per capire se ci sono possibilità di entrare, in qualche modo, nella nuova versione di Uomini e Donne. Tanto per fare qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)si appresta a vivere una nuova fase con tante sorprese in vista. Da diverso tempoDesta pensando alle modifiche da apportare al programma che, va detto, continua a funzionare visti i dati di ascolto. Inc’è una versione particolare di UeD, un’edizione con protagonisti tanti vip e soprattutto che andrà in onda in prima serata. Due aspetti cheranno il format. E il settimanale Nuovo TV ha confermato i numerosi rumors e indiscrezioni che si sono succeduti in queste settimane. Parliamo di un numero davvero consistente di vip che starebbe bussando alla porta diper capire se ci sono possibilità di entrare, in qualche modo, nella nuova versione di. Tanto per fare qualche ...

virginiaraggi : Oggi inaugurazione anno giudiziario Corte di Appello di Roma. Siamo al fianco di donne e uomini al servizio della g… - LaStampa : Perché gli uomini odiano le donne - 6000sardine : ??145 donne, uomini e bambini sono in balia delle onde a 15 miglia dalle coste libiche. Le possibilità al momento so… - moriroberta : “Properzia de’ Rossi da Bologna, giovane virtuosa, non solamente nelle cose di casa, come l’altre, ma in infinite s… - GlowingIguana : RT @voragini: Ho vent’anni e dormo col pigiama di pile con gli orsetti e nessuno si è mai lamentato né ci ha trovato qualcosa di strano, gl… -