"Tutta la vita insieme?". Brividi su Rai 1, la battutaccia di Eva Grimaldi sulla coppia di sposini: un massacro da Carlo Conti (Di domenica 31 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Carlo Conti ad Affari Tuoi (viva gli sposi), il quiz in onda su Rai 1, ecco Eva Grimaldi. Quest'ultima è entrata in studio portando le sfere dei pacchi numero 3 e 4. In gioco, in quel momento, Samuele e Noemi, coppia di futuri sposi. coppia alla quale la Grimaldi ha riservato un particolare "augurio", una battuta che, probabilmente, avrà spaventato la coppietta. Infatti, sfoggiando le palline verso Samuele e Noemi, ecco che Eva ha affermato: "Per stare insieme, per passare Tutta una vita insieme, per sempre… di queste ce ne vogliono tante". Insomma, una sorta di consiglio: meglio non sposarsi. "Voglio dare un bel messaggio ma anche molto forte", aveva detto la Grimaldi prima di ...

