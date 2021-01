Spezia Udinese 0-0 LIVE | reti bianche dopo 45? – INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 44? Gol annullato all’– Rete annullata ad Arslan per un precedente fuorigioco millimetrico di Pereyra 40? Palo di Deulofeu – Lo spagnolo colpisce la parte esterna del legno con una conclusione da posizione defilata 27? Becao pericoloso – Il difensore bianconero, sugli sviluppi di un corner, svetta solitario nel cuore dell’area di rigore ma manda alto sopra la traversa 20? Occasione– Bel ...